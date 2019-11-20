В московском районе Сокольники трамвай, который шел по привычному маршруту, вдруг стал стремительно набирать скорость, снося все на своем пути. Кадры происшествия были сняты регистратором автомобиля, который чудом ушел от столкновения.

В московском районе Сокольники трамвай, который шел по привычному маршруту, вдруг стал стремительно набирать скорость, снося все на своем пути. Кадры происшествия были сняты регистратором автомобиля, который чудом ушел от столкновения. Другим участникам движения повезло гораздо меньше. Трамвай протаранил одну машину и затормозил, лишь когда врезался во вторую.Оказалось, вагоновожатый сломал рукоятку управления, когда она была в положении "Вперед". В этот момент в салоне находились пассажиры. Они, к счастью, не пострадали.