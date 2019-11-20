Капитан сборной России удостоился матерщины в свой адрес. Фанаты скандировали неприличные кричалки Артему Дзюбе во время матча против Сан-Марино.
<a href="https://33live.ru/novosti/20-11-2019-obizhennye-rossiyane-poslali-dzyubu-na-tri-bukvy.html" target="_blank">Обиженные россияне послали Дзюбу на три буквы</a> - Капитан сборной России удостоился матерщины в свой адрес. Фанаты скандировали неприличные кричалки Артему Дзюбе во время матча против Сан-Марино.
[url=https://33live.ru/novosti/20-11-2019-obizhennye-rossiyane-poslali-dzyubu-na-tri-bukvy.html]Обиженные россияне послали Дзюбу на три буквы[/url] - Капитан сборной России удостоился матерщины в свой адрес. Фанаты скандировали неприличные кричалки Артему Дзюбе во время матча против Сан-Марино.