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<a href="https://33live.ru/novosti/20-11-2019-ochen-gryaznaya-zhenshhina-novyj-vitok-skandala-s-shepelevym-i-kudryavcevoj.html" target="_blank">Очень грязная женщина: новый виток скандала с Шепелевым и Кудрявцевой</a> - Шумиха вокруг Леры Кудрявцевой и Дмитрия Шепелева не утихает. Масла в огонь подлил лидер группы Ласковый май Андрей Разин, утверждающий, что у телеведущей темное прошлое.