Певица Наталия Власова дала
откровенное интервью Дни.ру. Исполнительница хита Я у твоих ног рассказала
о состоянии Народного артиста России Валентина Гафта.
Певица Наталия Власова дала
откровенное интервью "Дни.ру". Исполнительница хита "Я у твоих ног" рассказала
о состоянии Народного артиста России Валентина Гафта.
Власову и Гафта объединяет
долгая дружба. Молодую певицу и пожилого актера несколько лет назад познакомил педагог ГИТИСа
Владимир Алексеевич Андреев.
Наталия легко нашла общий
язык с Валентином Иосифовичем. По словам вокалистки, несмотря на огромную
разницу в возрасте, она и звезда советского кино оказались "на одной волне". Власова
благодарит судьбу за то, что та свела ее с таким выдающимся человеком как Гафт.
"Я не чувствовала этого возрастного
разлета. Мне все время казалось, что я могу с ним говорить сутками", – отметила
знаменитость в интервью "Дни.ру".
В знак особого расположения
Валентин Иосифович подарил певице сборник собственных стихов. Эта книга, к
слову, вдохновила Власову на написание пяти новых песен.
"Он услышал песни и предложил
мне работать в его концертах. И мы на протяжении двух или трех лет выступали
вместе", – поделилась артистка.
Наталия Власова рассказала
также, что сейчас су нее нет связи. Гафт нездоров. Певица
хотела бы навестить друга в больнице, но к пожилому актеру пускают только
близких.
"Сегодня он очень плох. К нему
нельзя. Он с июля месяца в больнице", – сказала Наталия.
Напомним, о срочной
госпитализациистало известно минувшим летом. Как сообщали
СМИ, артиста доставили в больницу в тяжелом состоянии, у 84-летнего артиста был
инсульт. Медикам удалось спасти знаменитость. Когда Народный артист России пошел на поправку, его перевели в другую клинику для реабилитации.