Певица Наталия Власова дала откровенное интервью Дни.ру. Исполнительница хита Я у твоих ног рассказала о состоянии Народного артиста России Валентина Гафта.

Певица Наталия Власова далаоткровенное интервью "Дни.ру". Исполнительница хита "Я у твоих ног" рассказалао состоянии Народного артиста России Валентина Гафта.Власову и Гафта объединяетдолгая дружба. Молодую певицу и пожилого актера несколько лет назад познакомил педагог ГИТИСаВладимир Алексеевич Андреев.Наталия легко нашла общийязык с Валентином Иосифовичем. По словам вокалистки, несмотря на огромнуюразницу в возрасте, она и звезда советского кино оказались "на одной волне". Власоваблагодарит судьбу за то, что та свела ее с таким выдающимся человеком как Гафт."Я не чувствовала этого возрастногоразлета. Мне все время казалось, что я могу с ним говорить сутками", – отметилазнаменитость в интервью "Дни.ру".В знак особого расположенияВалентин Иосифович подарил певице сборник собственных стихов. Эта книга, кслову, вдохновила Власову на написание пяти новых песен."Он услышал песни и предложилмне работать в его концертах. И мы на протяжении двух или трех лет выступаливместе", – поделилась артистка.Наталия Власова рассказалатакже, что сейчас су нее нет связи. Гафт нездоров. Певицахотела бы навестить друга в больнице, но к пожилому актеру пускают толькоблизких."Сегодня он очень плох. К немунельзя. Он с июля месяца в больнице", – сказала Наталия.Напомним, о срочнойгоспитализациистало известно минувшим летом. Как сообщалиСМИ, артиста доставили в больницу в тяжелом состоянии, у 84-летнего артиста былинсульт. Медикам удалось спасти знаменитость. Когда Народный артист России пошел на поправку, его перевели в другую клинику для реабилитации.