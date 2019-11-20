Заявитель сообщил, что в ходе инвентаризации товарных остатков на складе магазина обнаружена недостача товара...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Таганскому району задержали мужчину, подозреваемого в присвоении имущества организации.В полицию поступило заявление от представителя одного из магазинов по продаже бытовой техники и электроники в центре Москвы. Он сообщил, что в ходе инвентаризации товарных остатков на складе магазина обнаружена недостача товара. Материальный ущерб составил более 800 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Свободном проспекте задержали подозреваемого – 29-летнего жителя столицы. Установлено, что злоумышленник работал в магазине кладовщиком и, используя свое служебное положение, присвоил товар, который в последующем сбыл, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей 160 УК РФ «Присвоение или растрата». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60