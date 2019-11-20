У потерпевшего возник словестный конфликт с сотрудниками охраны одного из ночных клубов на улице Арбат...

«Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по району Арбат задержали мужчину, подозреваемого в хулиганстве», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В полицию поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что нарядом скорой медицинской помощи доставлен 30-летний москвич с огнестрельным ранением.Полицейские установили, что у потерпевшего возник словестный конфликт с сотрудниками охраны одного из ночных клубов на улице Арбат. Выйдя из клуба, один из охранников произвел в его сторону несколько выстрелов из предмета, схожего с травматическим пистолетом, причинив тем самым телесные повреждения.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Московской области задержали подозреваемого – 31-летнего приезжего. Со слов злоумышленника предмет похожий на травматический пистолет он ранее нашел на улице, а после совершения противоправного деяния выбросил в один из водоемов в Подмосковье.Отделением дознания ОМВД России по району Арбат возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ «Хулиганство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60