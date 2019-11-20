Всероссийский институт изучения общественного мнения (ВЦИОМ) проверил уровень счастья россиян. В опросе приняли участие 1,6 тысячи человек.

Всероссийский институт изучения общественного мнения (ВЦИОМ) проверил уровень счастья россиян.В опросе приняли участие 1,6 тысячи человек.Счастливыми себя считают 81% жителей страны. Индекс счастья в ноябре 2019 года составил 64 пункта (против 71 пункта в ноябре 2018 года).Более 30% россиян уверены, что среди их близких больше счастливых людей. А 48% опрошенных признались, что в своем окружении видят равное соотношение позитивных и негативно настроенных знакомых. Но вот 17% категорично заявили, что рядом с ними больше несчастливых людей.По данным , лидером причин, по которым россияне считают себя счастливыми, является наличие семьи, хорошей работы и детей. Также в топ содержательных ответов вошли: общая удовлетворенность жизнью, наличие жилья и благополучие в личной жизни.Расстраивают опрошенных чувство неудовлетворенности положением дел в стране, здоровье и низкий уровень зарплаты. Опрос был проведен 15 ноября.