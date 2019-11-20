Финалист
восемнадцатого сезона шоу Битва экстрасенсов, таролог Кинжинов уверен, что телеведущий
расстанется со своей возлюбленной – Екатериной Тулуповой. По его мнению,
Дмитрий Шепелев не сможет сохранить с избранницей идиллию.
Финалист
восемнадцатого сезона шоу "Битва экстрасенсов", таролог Кинжинов уверен, что телеведущий
расстанется со своей возлюбленной – Екатериной Тулуповой. По его мнению,
Дмитрий Шепелев не сможет сохранить с избранницей идиллию.
Таролог
предсказал ведущему разлад с девушкой. Кинжинов полагает, что Дмитрий Шепелев вряд ли женится на новой пассии.
"Супружеского брака между новой парой я не вижу,
отношения эти не крепкие и вряд ли будут долгими", – цитирует эксперта своего
дела . Кинжинов добавил, что даже если свадьба и
состоится, то она будет очень скоротечной.
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