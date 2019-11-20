Финалист восемнадцатого сезона шоу Битва экстрасенсов, таролог Кинжинов уверен, что телеведущий расстанется со своей возлюбленной – Екатериной Тулуповой. По его мнению, Дмитрий Шепелев не сможет сохранить с избранницей идиллию.

Финалиствосемнадцатого сезона шоу "Битва экстрасенсов", таролог Кинжинов уверен, что телеведущийрасстанется со своей возлюбленной – Екатериной Тулуповой. По его мнению,Дмитрий Шепелев не сможет сохранить с избранницей идиллию.Тарологпредсказал ведущему разлад с девушкой. Кинжинов полагает, что Дмитрий Шепелев вряд ли женится на новой пассии."Супружеского брака между новой парой я не вижу,отношения эти не крепкие и вряд ли будут долгими", – цитирует эксперта своегодела . Кинжинов добавил, что даже если свадьба исостоится, то она будет очень скоротечной.Материал дополняется