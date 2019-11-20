Финалист 18-го сезона шоу Битва экстрасенсов, таролог Александр Кинжинов уверен, что телеведущий расстанется с Екатериной Тулуповой. По его мнению, Дмитрий Шепелев не сможет сохранить идиллию с избранницей.

Финалист18-го сезона шоу "Битва экстрасенсов", таролог Александр Кинжинов уверен, что телеведущийрасстанется с Екатериной Тулуповой. По его мнению,Дмитрий Шепелев не сможет сохранить идиллию с избранницей.Тарологпредсказал ведущему разлад с девушкой. Александр Кинжинов полагает, что Дмитрий Шепелев вряд ли женится на новой пассии."Супружеского брака между новой парой я не вижу, отношения эти некрепкие и вряд ли будут долгими", – цитирует эксперта . Кинжинов добавил: даже если свадьба состоится, то совместная жизнь будет очень скоротечной.Высказался экстрасенс и о примирении семьи Жанны Фриске с телеведущим.Финалист шоу уверен, что родственники певицы не найдут общего языка с Шепелевым."Мир между ними не настанет никогда, дажеперемирия не будет. Да и не нужно оно им – ни одной, ни другой стороне. Авообще, считаю, что эту тему пора давно оставить. Так будет лучше для всех", – резюмировалтаролог.16 Ноя 2019 в 2:18 PSTНапомним, что после смерти Жанны Фриске в2015 году оставил за собой право опеки над их единственнымсыном Платоном. В апреле мальчику исполнилось шесть лет.Как писали "Дни.ру", бывшая избранница скончалась от рака мозга – глиобластомы. Жанна Фриске похоронена на Николо-Архангельском кладбище столицы.