Финалист
18-го сезона шоу Битва экстрасенсов, таролог Александр Кинжинов уверен, что телеведущий
расстанется с Екатериной Тулуповой. По его мнению,
Дмитрий Шепелев не сможет сохранить идиллию с избранницей.
Финалист
18-го сезона шоу "Битва экстрасенсов", таролог Александр Кинжинов уверен, что телеведущий
расстанется с Екатериной Тулуповой. По его мнению,
Дмитрий Шепелев не сможет сохранить идиллию с избранницей.
Таролог
предсказал ведущему разлад с девушкой. Александр Кинжинов полагает, что Дмитрий Шепелев вряд ли женится на новой пассии.
"Супружеского брака между новой парой я не вижу, отношения эти некрепкие и вряд ли будут долгими", – цитирует эксперта . Кинжинов добавил: даже если свадьба состоится, то совместная жизнь будет очень скоротечной.
Высказался экстрасенс и о примирении семьи Жанны Фриске с телеведущим.
Финалист шоу уверен, что родственники певицы не найдут общего языка с Шепелевым.
"Мир между ними не настанет никогда, даже
перемирия не будет. Да и не нужно оно им – ни одной, ни другой стороне. А
вообще, считаю, что эту тему пора давно оставить. Так будет лучше для всех", – резюмировал
таролог.
16 Ноя 2019 в 2:18 PST
Напомним, что после смерти Жанны Фриске в
2015 году оставил за собой право опеки над их единственным
сыном Платоном. В апреле мальчику исполнилось шесть лет.
Как писали "Дни.ру", бывшая избранница скончалась от рака мозга – глиобластомы. Жанна Фриске похоронена на Николо-Архангельском кладбище столицы.