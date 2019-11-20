20 ноября в своем подъезде на набережной канала Грибоедова была застрелена депутат Госдумы Галина Старовойтова.Это преступление стало самым громким политическим убийством в новейшей ..

20 ноября в своем подъезде на набережной канала Грибоедова была застрелена депутат Госдумы Галина Старовойтова.Это преступление стало самым громким политическим убийством в новейшей истории Санкт-Петербурга.Как передает газета ,в городе память о правозащитнице сохранили, повесив мемориальную доску на доме 91 по каналу Грибоедова, ее именем также назвали сквер на Суворовском проспекте и автобусную остановку. Кроме того, в честь Старовойтовой учреждены две правительственные стипендии, которые вручаются студентам за научные работы."Я мало пересекался со Старовойтовой по работе, но помню, что она была очень активной, участвовала в наших бюджетных спорах по городу, достаточно грамотно освещала весь процесс", – приводятся в статье газеты слова экс-губернатора Владимира Яковлева.В бывшей депутатской приемной Галины Старовойтовой на Большой Морской улице организован музей. Он представляет из себя не только библиотеку, архив бумаг и фотографии, но также круглые столы и дискуссионные клубы.