Пенсионерка из Тарусского района взяла кредит и продала квартиру, чтобы отправить деньги виртуальному возлюбленному.

Мошенник представился 60-летней россиянке иностранным архитектором, который по совместительству служит на корабле. "Иностранец" неплохо владел русским языком, и теплое общение закончилось просьбой о денежной помощи.Женщины оформила кредит и продала квартиру, после чего перевела "архитектору" 2 миллиона рублей. После этого он перестал выходить на связь, сообщает OKA.FM.Поняв, что ее обманули, пенсионерка обратилась в полицию. Заведено уголовное дело по статье "Мошенничество", правоохранительные органы устанавливают личность афериста.