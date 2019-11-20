Постановка на учет в ГИБДД автомобиля, казалось бы, давно рутинная процедура в некоторых отделениях превратилась в почти невыполнимый квест для москвичей. Не спасают даже попытки занять очередь ночью. Но спасают люди, которые подходят к посетителям на улице и предлагают помочь.

Постановка на учет в ГИБДД автомобиля, казалось бы, давно рутинная процедура в некоторых отделениях превратилась в почти невыполнимый квест для москвичей. Не спасают даже попытки занять очередь ночью. Но спасают люди, которые подходят к посетителям на улице и предлагают помочь.Зарегистрировать автомобиль в Москве — миссия невыполнима! Задание для суперагента. Уровень первый — добраться среди ночи до отдела ГИБДД в Сигнальном проезде, найти связного и внести свою фамилию в список очереди."Это вот на листочке? — На листочке, 16-м будете!" – из съемки скрытой камерой.16-м! Это в 4 утра! Миссия почти провалена. К половине седьмого все еще хуже!"Какой у вас номер? — 57-й. Я сегодня уже приехала 4-й день! Я — юрлицо! — 4-й день? — Да, я — юрлицо, я не могу зарегистрироваться", — жалует женщина в годах." Вот вы даже с ребенком пришли сюда так рано утром? — Да, пришлось. — А почему? — Номера на машину надо получить в течение 10 дней. — Пропустите, пожалуйста. даму с коляской!" – из беседы с молодой мамой.8 утра. Уровень второй — битва на выживание — прорваться в ГИБДД любой ценой."Граждане, еще раз говорю — вставайте друг за другом! — А вот люди писали списки, это учитывается? — Это не учитывается, живая очередь!""Давайте один секрет расскажу, вот стоят здесь человек, наверное, 20-30 — Так. — Они никакой машин не оформляют, они берут очередь, талон, подают кому-то по три по четыре тысячи. — Как с этим бороться? — Не знаю, как с коррупцией бороться (смеется). Такие вопросы задаете, как будто первый день в Москве находится, я не знаю!" – говорит мужчина.И вот очередь за талончиками с номерами очереди, чтобы попасть уже в живую в очередь к инспектору. Этот уровень осилят единицы."Уже тестовые режимы все закончились давно. Уже работает, система отлажена. Ну, а что сейчас происходит, вы посмотрите. — А вы думаете, что происходит? — Это просто профанация какая-то изначально для искусственного ажиотажа очереди!" – жалуется один из посетителей."Вы знаете о проблеме перепродажи талончиков в очереди? — Нет. Все комментарии только через пресс-службу!" – из беседы с представителем ГИБДД."Необязательно вставать в 3-4 утра, чтобы получить государственную услугу, можно записаться через единый портал госуслуг", — говорит Татьяна Юрченко, государственный инспектор безопасности дорожного движения отделенияУвы, сайт госуслуг раз за разом отказывает в записи. Зато сайты платных объявлений пестрят обещаниями оформить все без очередей и талонов за час. Причем сами благодетели, сидят тут же, в бытовках у ворот ГИБДД."А сколько это стоить будет? — Если сегодня, то 10, если завтра, то 5. — А что от меня требуется тогда? — Паспорт, ПТС, ваш номер телефона" – сьемка скрытой камерой.Наш собеседник оказался прав — ночная очередь на 9/10 состояла именно из таких барыг-перекупщиков, выгребающих из терминалов все талончики."Вечером после восьми она зайдет к вам бронировать очередь на утро, а вы утром придете, сразу пройдете", — съемка скрытой камерой.А это соседняя мафия — продажа красивых номеров. Их здесь десятки, если не сотни, и они все привинчены к ржавым развалюхам. К примеру, цена трех семерок может доходить до миллиона рублей. И все это опять же у ворот ГИБДД. У обычных автовладельцев просто нет другого выхода, кроме как идти на поклон к спекулянтам.