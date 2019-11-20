Евротоннель, ставший в своё время символом безграничной Европы, окажется в числе первых жертв после вступления в силу всех условий Brexit.

Евротоннель, ставший в своё время символом "безграничной" Европы, окажется в числе первых жертв после вступления в силу всех условий Brexit.В руководстве компании, являющейся оператором высокоскоростных поездов, курсирующих между Великобританией и континентом, заявляют, что они продержатся на плаву примерно две недели.Резкое снижение спроса на поездки в обе стороны, пишет New York Times, помноженное на неизбежное возникновение очередей из-за необходимости проверки документов на пограничном контроле, приведёт к невосполнимым убыткам.Ирония судьбы заключается в том, что именно скоростные поезда, следующие под Ла-Маншем, перевозят сегодня из Лондона в Брюссель и обратно тех чиновников, которые вскоре могут положить конец этому виду транспортной связи.Наиболее катастрофично события будут развиваться, если Brexit будет совершён без сделки или по "жёсткому" сценарию.Обозреватель Guardian Саймон Дженкинс вообще говорит о том, что бизнесу лучше надеяться на то, что Борис Джонсон лжёт в своих обещаниях. Ибо, если он победит на досрочных парламентских выборах и осуществит задуманный им план выхода Великобритании из ЕС, то это погрузит экономику в глубокую рецессию.Даже оптимистичные прогнозы обещают неизбежное снижение ВВП королевства, а более реалистичные расклады говорят о тотальной череде банкротств, связанных, в том числе, с крушением рынка рабочей силы.За тезисами консерваторов о защите внутреннего рынка труда скрывается бюрократическое здание, опирающееся на пограничный контроль, систему квот, баллов и враждебного отношения. "Ни один мигрант не будет допущен в Великобританию без одобрения его рабочего места правительством страны", — приводит Дженкинс слова "антииммиграционного" министра внутренних дел Прити Пателя.Работодатели в сфере туризма или строительства рискуют за одну ночь лишиться четверти своих сотрудников.До выборов, которые состоятся 12 декабря — меньше месяца. Особая ирония состоит в том, что бизнес, который может стать главной жертвой Brexit, сегодня переманивается на сторону консерваторов Джонсона обещаниями налоговых послаблений в обмен на миллионные взносы в партийный бюджет.При том, что ставка делается на людей и корпорации с миллиардными состояниями, последние соцопросы демонстрируют лидерство консерваторов, в том числе, и среди малообеспеченных слоёв населения. Вот только оно пока не гарантирует большинства в парламенте, а значит цель, ради которой были назначены досрочные выборы, может и не быть достигнута.