В Подмосковье сотрудники ДПС помогли спастись людям из пожара. Правоохранители быстро соориентировались и подогнали под окна горящей квартиры Газель, чтобы на ее крышу спрыгнули ..

В Подмосковье сотрудники ДПС помогли спастись людям из пожара. Правоохранители быстро соориентировались и подогнали под окна горящей квартиры "Газель", чтобы на ее крышу спрыгнули пострадавшие.Пока одни полицейские спасали жильцов снаружи, их коллега побежал в здание, чтобы проверить остался ли кто-нибудь внутри. По данным телеграм-канала "Baza", он вывел одного человека, всех жильцов вовремя эвакуировали.