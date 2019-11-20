Сотрудник Совета национальной безопасности Белого дома Александр Виндман во вторник, 19 ноября, рассказал, что ему неоднократно поступало предложение стать украинским министром обороны. Об этом офицер армии США заявил во время слушаний в рамках процедуры импичмента президента Штатов Дональда Трампа.

Сотрудник Совета национальной безопасности Белого дома Александр Виндман во вторник, 19 ноября, рассказал, что ему неоднократно поступало предложение стать украинским министром обороны. Об этом офицер армии США заявил во время слушаний в рамках процедуры импичмента президента Штатов Дональда Трампа.По словам Виндмана, соответствующее предложение поступало ему от секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка — делал он это трижды еще до своей отставки. Один из таких случаев был в день инаугурации украинского президента Владимира Зеленского.На вопрос о том, по какой именно причине ему предлагали стать министром обороны Украины, Виндман ответил, что не знает. Офицер армии США пояснил, что каждый раз он отрицательно отвечал на данное предложение, поскольку является американцем. Кроме того, по возвращении в Штаты Виндман уведомил об этом начальство и соответствующие контрразведки, сообщает ТАСС.Александр Виндман родился в 1975 году в Киеве. Он является американцем украинского происхождения. В 1979 году его семья переехала в Нью-Йорк. В начале слушаний офицер армии США отметил, что свободно владеет украинским, русскими языками, а также немного знает английский.Процедура импичмента Дональда Трампа началась 24 сентября. Причиной этому стал разговор американского президента с украинским коллегой, во время которого глава США призывал Зеленского начать расследование в отношении Джо Байдена и его сына.