Исполнительница шокировала поклонников новым стилем в одежде. Они предположили, что Ани Лорак копирует своего нового избранника, музыканта Егора Глеба, который младше нее на 14 лет.

Исполнительница шокировала поклонников новым стилем в одежде. Онипредположили, что Ани Лорак копирует своего нового избранника, музыканта ЕгораГлеба, который младше нее на 14 лет.На своей странице в "Инстаграме"певица опубликовала фотографию, которая вызвала бурные обсуждения. В кадре АниЛорак позирует в спортивной одежде: широкие черные штаны,объемная зеленая куртка и грубые ботинки. Волосы артистка собрала в высокийхвост.Фанатам не понравилсятакой образ знаменитости. Некоторые заявили, что теперь она выглядит, какмужчина. "Она в этих штанах как мужик", "Для низкорослых этот стиль вреден.Совсем коротконогая становится, как гном в вещах Гулливера", "Стиль одежды увас рэперский, вы молодитесь или мужик у вас рэпер?", "Ты раньше так неодевалась, а сейчас, как связалась со своим молодым… Как жиган с большойдороги! Изменись… И будь такой, какая ты была!", – затравили Ани Лорак фолловеры.Материал дополняется