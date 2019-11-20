Неизвестная похитила со стеллажей товар и попыталась покинуть торговое помещение, не расплатившись за продукты...

Сотрудники полиции ОМВД России по району Лианозово задержали 20-летнюю жительницу столицы, подозреваемую в кражах из супермаркетов.В отдел полиции с заявлением о краже обратился представитель одного из столичных супермаркетов, расположенного на Алтуфьевском шоссе. Заявитель сообщил, что неизвестная похитила со стеллажей товар и попыталась покинуть торговое помещение, не расплатившись за продукты. Гражданка была остановлена сотрудником магазина, после чего задержана участковым уполномоченным полиции ОМВД России по району Лианозово.Как установили полицейские, подозреваемая, 20-летняя жительница столицы, будучи подвергнутая административному наказанию за совершение мелкого хищения чужого имущества в июне текущего года, вновь совершила противоправное действие.Установлена причастность гражданки еще к одному эпизоду противоправной деятельности. Ранее в супермаркете на Абрамцевской улице девушка также совершила хищение продуктов питания.Дознанием территориального отдела полиции возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», 158.1 УК РФ «Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29