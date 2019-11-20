Неизвестная похитила со стеллажей товар и попыталась покинуть торговое помещение, не расплатившись за продукты...
Сотрудники полиции ОМВД России по району Лианозово задержали 20-летнюю жительницу столицы, подозреваемую в кражах из супермаркетов.
В отдел полиции с заявлением о краже обратился представитель одного из столичных супермаркетов, расположенного на Алтуфьевском шоссе. Заявитель сообщил, что неизвестная похитила со стеллажей товар и попыталась покинуть торговое помещение, не расплатившись за продукты. Гражданка была остановлена сотрудником магазина, после чего задержана участковым уполномоченным полиции ОМВД России по району Лианозово.
Как установили полицейские, подозреваемая, 20-летняя жительница столицы, будучи подвергнутая административному наказанию за совершение мелкого хищения чужого имущества в июне текущего года, вновь совершила противоправное действие.
Установлена причастность гражданки еще к одному эпизоду противоправной деятельности. Ранее в супермаркете на Абрамцевской улице девушка также совершила хищение продуктов питания.
Дознанием территориального отдела полиции возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», 158.1 УК РФ «Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Пресс-служба УВД по СВАО
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