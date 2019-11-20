Сотрудники УНК ГУ МВД России по г. Москве анонсировали учащимся лицея начало конкурса по разработке графических материалов для организации интерактивных профилактических мероприятий...

Сотрудники УНК ГУ МВД России по г. Москве провели профилактическое мероприятие в ГБОУ «Московский академический художественный лицей Российской академии художеств»В начале встречи оперуполномоченный УНК ГУ МВД России по г. Москве майор полиции Мария Охтерлоне рассказала учащимся о правовых последствиях распространения и употребления наркотиков.Далее, специалист-эксперт УНК ГУ МВД России по г. Москве Ирина Кутянова анонсировала учащимся художественного лицея начало конкурса по разработке графических материалов для организации интерактивных профилактических мероприятий в формате квестов и брейн-рингов для воспитанников образовательных организаций г. Москвы. В дальнейшем результаты конкурса будут использоваться при проведении профилактических мероприятий.В конце мероприятия подростки задавали интересующие их вопросы по теме профилактики употребления наркотиков. Особый интерес учащихся вызвали вопросы о ситуациях, при которых необходимо обращаться в правоохранительные органы и каким образом это можно сделать.УНК ГУ МВД России по г. Москве