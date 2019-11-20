Потерпевший сообщил, что со склада во 2-ом Котляковском переулке пропала электроника, принадлежащая фирме...

Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по району Москворечье-Сабурово задержали подозреваемых в краже электроники.В территориальный отдел полиции с заявлением о краже обратился представитель компании. Потерпевший сообщил, что со склада во 2-ом Котляковском переулке пропала электроника, принадлежащая фирме. Материальный ущерб составил более 320 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий на Самаркандском бульваре полицейские задержали двоих подозреваемых – 40-летнего и 39-летнего жителей столицы.Как установили полицейские, злоумышленники работали в компании и имели доступ к складу. Воспользовавшись служебным положением, они похитили электронику, после чего скрылись с места происшествия. Похищенным мужчины распорядились по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Москворечье-Сабурово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, в отношении второго – заключение под стражу.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22