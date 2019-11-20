Недавно в одном из выпусков шоу Голос произошел неожиданный инцидент. Полина Гагарина, которая входит в состав жюри, публично разрыдалась.

Недавно в одном из выпусков шоу "Голос" произошел неожиданный инцидент. Полина Гагарина, которая входит в состав жюри, публично разрыдалась.Оказалось, что исполнительница узнала Дмитрия Клинаева на проекте "Голос" буквально с первых секунд. Ею моментально завладела скорбь, ведь она была близко знакома с его умершим сыном Егором."И меня растоптало… Не смогла ничего с собой поделать. Мне хотелось искренне поддержать его", – призналась певица в беседе с корреспондентом .Она знала актера, когда тот был еще совсем маленьким мальчиком. По словам Гагариной, он был частью их музыкальной компании до того, как стал интересоваться кино. Полина отметила, что именно поэтому запомнила Егора не как актера, а как увлекающегося музыкой юношу.19 Ноя 2019 в 7:46 PSTИзвестие о смерти парня поразило члена жюри шоу "Голос" до глубины души. Эту трагическую новость она восприняла очень близко к сердцу. По словам знаменитости, даже спустя два года она продолжает скорбить.Напомним, Клинаев скончался 27 сентября 2017 года в 18-летнем возрасте. Актер стал жертвой жертвой ДТП.