Анастасия Волочкова так волнуется перед премьерой своего спектакля Балерина в зазеркалье цирка, что не может спать. Балерина обратилась к общественности, при этом забыв одеться.

Анастасия Волочкова так волнуется перед премьерой своего спектакля "Балерина в зазеркалье цирка", что не может спать. Балерина обратилась к общественности, при этом забыв одеться.19 Ноя 2019 в 11:04 PSTМатериал дополняется