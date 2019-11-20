Вокруг Кристины Асмус, которая предстала обнаженной в фильме Текст, все никак не утихнут страсти. Эту ситуацию прокомментировала актриса Анна Михалкова.

Вокруг Кристины Асмус, которая предстала обнаженной в фильме "Текст", все никак не утихнут страсти. Эту ситуацию прокомментировала актриса Анна Михалкова.Наследница сценариста отметила, что осуждают не героиню жены Гарика Харламова, а непосредственно ее саму. "Когда российскому зрителю показывают нашего артиста, занимающегося любовью на экране, он видит не персонажа, а самого артиста", – пояснила звезда.Она также отметила, что в нашей стране любое обнажение в театре или в кино абсолютно всегда сопровождается неадекватной реакцией. При этом она не возникает, когда люди смотрят американские фильмы и на американских артистов в подобных сценах.Дочь величайшего кинорежиссера заявила, что сама никогда бы не стала раздеваться в кадре. По ее словам, она уже не в том возрасте, чтобы сниматься в порно и чувствовать себя комфортно."Мне просто никогда не предлагали сниматься в таких сценах, я всегда работала в другом амплуа — я никогда не разденусь", – утверждала Михалкова.5 Сен 2019 в 3:41 PDTНо только это оказалось наглой ложью. 21 ноября в прокат выходит фильм "Давай разведемся!", где Анна сыграла главную роль. Примечательно, что в этой картине она , заявив, что она уже в таком возрасте, в котором может позволить себе где-то раздеться.