24 декабря – в тот день, когда через Керченский пролив по железнодорожной части моста пройдет первый поезд, в продажу поступит коллекционное вино Крымский мост. Завод Массандра заложил его в конце 2015 года, когда только начались подготовительные работы по строительству этого уникального моста.

За неделю до нового года – 24 декабря – поступит в продажу коллекционное вино "Крымский мост". Это произойдет в тот день, когда через Керченский пролив по железнодорожной части моста пройдет первый поезд.В честь этого события завод "Массандра" выпускает "Мускат белый Красного камня" и "Херес Массандра". Количество бутылок коллекционной серии ограничено, а заложено оно было, когда только начались подготовительные работы по строительству моста – в конце 2015 года, сообщает инфоцентр "Крымского моста".Разливать вино по бутылкам начали в 2017 году. Сейчас на них наносят этикетки с официальным логотипом проекта и изображением главного участка Крымского моста с судоходными арками, передает ТАСС.Три кубанских предприятия приготовят по 19 тысяч бутылок, два крымских — 19 тысяч суммарно. Цифра "19" выбрана не случайно, ведь протяженность этого уникального сооружения составляет 19 километров.Несколько бутылок этого коллекционного вина будут заложены в энотеку "Массандры", которая занесена в Книгу рекордов Гиннесса, а вино — ровесник Крымского моста — станет частью знаменитой коллекции "по соседству" со старейшим хересом урожая 1775 года.В конце октября на телеканале "Россия 1" был показан фильм Дмитрия Киселева "Хватит травить народ. Кино про вино". В нем поднимается проблема поддельного алкоголя и рассказывается об уникальной истории виноделия в Крыму.