Обе нитки газопровода Турецкий поток заполнены голубым топливом. Об этом сообщили в компании Газпром. Фактически это последний этап перед вводом в эксплуатацию объекта. В соответствии с графиком газопровод начнет действовать до конца 2019 года. Российский газ по первой нитке пойдет турецким потребителям, по второй - в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

Обе нитки газопровода "Турецкий поток" заполнены голубым топливом. Об этом сообщили в компании "Газпром". Фактически это последний этап перед вводом в эксплуатацию объекта. В соответствии с графиком газопровод начнет действовать до конца 2019 года. Российский газ по первой нитке пойдет турецким потребителям, по второй — в страны Южной и Юго-Восточной Европы, сообщает "Россия 24".Одновременно в "Газпроме" рассказали о ходе работ по проекту "Северный поток-2". Так, завершена сварка газопровода на территории России протяженностью около 880 километров на участке от Грязовца до компрессорной станции "Славянская". В настоящее время продолжается строительство комплекса по производству, хранению, а также отгрузке сжиженного природного газа в районе КС "Портовая".В настоящее время газом заполнены обе нитки "Турецкого потока", начиная от береговых объектов около Анапы до приемного терминала, который располагается у населенного пункта Кыйыкей на побережье Турции. На сегодня "Северный поток-2" построен более чем на 80 процентов.Топливо по "Турецкому потоку" и "Северному потоку-2" пойдет в Европу в обход Украины. Что касается первого, его пропускная способность составит 31,5 миллиарда кубометров газа в год. Такого объема энергии достаточно, чтобы обеспечить бытовые потребности пятнадцати миллионов средних домохозяйств, сообщает ТАСС. Совокупный бюджет строительства "Турецкого потока" "Газпром" оценивает в семь миллиардов евро.