50-летний актер Александр Семчев скинул сто килограммов за короткий промежуток времени. Изменившийся до неузнаваемости артист появился в студии Пусть говорят на Первом канале.

50-летний актер АлександрСемчев скинул сто килограммов за короткий промежуток времени. Изменившийся до неузнаваемостиартист появился в студии "Пусть говорят" на Первом канале.В начале ноября в СМИпоявилась информация о госпитализации Александра Семчева. Сообщалось, что актеразабрала скорая. У знаменитости упало давление, а также случился сердечныйприступ. Между тем в сегодняшнем выпуске "Пусть говорят" Семчев опроверг эту информацию,заявив, что в больнице не был.Александр рассказал, что сбросилсто лишних килограммов и сделал круговую подтяжку лица, чтобы избавиться от провисшейкожи. Теряла вес звезда кино без помощи специалистов."Я худел по одному дневнику,который нашел в Интернете. Я мысленно делил тарелку на три части. С докторами яне советовался, анализов никаких не сдавал, – заявил Александр Семчев.Артист не стал скрывать, чтопосле такого экстремального похудения чувствует себя неважно. Здоровьепошатнулось."Откровенно должен признаться,начались проблемки. Меня это настораживает. Вдруг появляется головокружение, апотому периодически дурнота начинается. Удивительно, но начало понижатьсядавление", – сказал герой сегодняшнего выпуска .Александр Семчев поведал также, что его карьера пошла в гору. В родном МХТ им. Чехова актеру ролей покане дают, однако в кино снимают с удовольствием."Хвастать не буду. В театре яжду предложений, а в отношении кинематографа все случилось. Дальше, надеюсь,что будет больше. Пока я снимаюсь в трех проектах одновременно. И все эторазные люди", – рассказал Александр Семчев в эфире