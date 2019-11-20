50-летний актер Александр
Семчев скинул сто килограммов за короткий промежуток времени. Изменившийся до неузнаваемости
артист появился в студии Пусть говорят на Первом канале.
50-летний актер Александр
Семчев скинул сто килограммов за короткий промежуток времени. Изменившийся до неузнаваемости
артист появился в студии "Пусть говорят" на Первом канале.
В начале ноября в СМИ
появилась информация о госпитализации Александра Семчева. Сообщалось, что актера
забрала скорая. У знаменитости упало давление, а также случился сердечный
приступ. Между тем в сегодняшнем выпуске "Пусть говорят" Семчев опроверг эту информацию,
заявив, что в больнице не был.
Александр рассказал, что сбросил
сто лишних килограммов и сделал круговую подтяжку лица, чтобы избавиться от провисшей
кожи. Теряла вес звезда кино без помощи специалистов.
"Я худел по одному дневнику,
который нашел в Интернете. Я мысленно делил тарелку на три части. С докторами я
не советовался, анализов никаких не сдавал, – заявил Александр Семчев.
Артист не стал скрывать, что
после такого экстремального похудения чувствует себя неважно. Здоровье
пошатнулось.
"Откровенно должен признаться,
начались проблемки. Меня это настораживает. Вдруг появляется головокружение, а
потому периодически дурнота начинается. Удивительно, но начало понижаться
давление", – сказал герой сегодняшнего выпуска .
Александр Семчев поведал также, что его карьера пошла в гору. В родном МХТ им. Чехова актеру ролей пока
не дают, однако в кино снимают с удовольствием.
"Хвастать не буду. В театре я
жду предложений, а в отношении кинематографа все случилось. Дальше, надеюсь,
что будет больше. Пока я снимаюсь в трех проектах одновременно. И все это
разные люди", – рассказал Александр Семчев в эфире