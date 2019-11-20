В пресс-службе полицейского главка по Москве сообщили о том, что редактор Интерфакса Маргарита Игнатова, которая пропала утром 17 ноября по пути в церковь, найдена живой. Ее обнаружили на территории храма в Ховрине: волонтер заметил ноги, торчащие из щели здания.

В пресс-службе полицейского главка по Москве сообщили о том, что редактор "Интерфакса" Маргарита Игнатова, которая пропала утром 17 ноября по пути в церковь, найдена живой.Ее жизни ничего не угрожает, но все-таки девушка доставлена в больницу, передает ТАСС.Как пишет Life, ее обнаружили на территории храма в Ховрине: волонтер заметил ноги, торчащие из щели здания.Вероятно, 29-летняя Маргарита провела там два дня – с тех пор, как ушла в церковь и пропала. Ранее сообщалось, что по данному факту было возбуждено уголовное дело.Мать журналистки рассказала полиции, что накануне дочери приснился страшный сон, после которого она решила пойти в церковь помолиться.Когда девушку достали из щели, она безостановочно повторяла: "Мне это кажется".