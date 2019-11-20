Удивительную природную аномалию зафиксировали в Татарстане. Там река Волга буквально закипела, чем сразила россиян наповал.

Удивительную природную аномалию зафиксировали в Татарстане. Там река Волга буквально закипела, чем сразила россиян наповал.Как только начались морозы, жители Самарской области смогли увидеть на Волгеморозный пар. Клубы поднялись над рекой,создавая иллюзию кипящей воды. Пользователи принялись снимать на видео уникальное явление и выкладывать в сеть с подписью: "Просто чудо!".Как сообщает телеканал "", такое происходит из-за того, что обычно в морозы температура воды куда выше, чем температура земли или снега. От реки поднимаются водяные пары, которые перемешиваются с морозным воздухом. Из-за этого появляется туман, который в свою очередь и создает иллюзию кипения.