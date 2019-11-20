Депутат Верховной рады от партии Владимира Зеленского Слуга народа Максим Бужанский спровоцировал скандал. Теперь вся Украина обсуждает, как бывший руководитель Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович закатил пышный банкет в честь годовщины голодомора и присвоил себе деньги. Политолог и публицист Армен Гаспарян в беседе с корреспондентом Дни.ру разобрал личность скандального историка.

Депутат Верховной рады от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Максим Бужанский спровоцировал скандал. Теперь вся Украина обсуждает, как бывший руководитель Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович закатил пышный банкет в честь годовщины голодомора и присвоил себе деньги.Политолог и публицист Армен Гаспарян в беседе с корреспондентом "Дни.ру" разобрал личность скандального историка.Под видом конференции, на которую якобы были приглашены 400 участников, Владимир Вятрович устроил фуршеты. Примечательно, что заказал он их у строительной компании. Этот факт делает приоритетной версию о том, что большая часть средств, выделенных на роскошную пирушку в честь очередной годовщины массовой гибели украинцев от голода, осела в карманах историка и других заинтересованных лиц.Новость о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего руководителя Украинского института национальной памяти прокомментировал политолог и публицист Армен Гаспарян. "Украина дана современникам и потомкам в назидание", – написал он в своем "Телеграм". Свою мысль эксперт раскрыл более подробно в разговоре с "". "То,что это проходимец, каких мало, ни у кого никогда сомнений не вызывало", – напомнил он о личности Владимира Вятровича."У негобыли многочисленные обвинения и в фальсификации в научных трудах. И о том, чточерез Украинский институт национальной памяти распиливались бюджетные деньги, тожеговорили сильно раньше", – подчеркнул Армен Гаспарян.Вятрович устраивал фуршеты в честь Голодомора. Еще раз: фуршеты в честь Голодомора... Рукалицо.— Maksim Usachov (@usachov_maksim)Однако скандала всеукраинского масштаба из этих сведений не получалось. Возможно, причина кроется в том, что на проблему не обращали внимания соратники Владимира Зеленского. Теперь ситуация изменилась."Простоэто не становилось никогда предметом интереса депутатов Верховной рады и ужтем более средств массовой информации. Сейчас наконец все совпало", – заключил политолог.