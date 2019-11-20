Президент России Владимир Путин сделал громкое заявление о распаде СССР. По его словам, результаты оказались более, чем удручающими.

Президент России Владимир Путин сделал громкое заявление о распаде СССР. По его словам, результаты оказались более, чем удручающими.Глава государства поприсутствовал на инвестиционном форуме "Россия зовет". Там он прокомментировал выступление одного из участников, который провел параллели между нынешними проблемами Евросоюза и ситуацией перед развалом СССР.Владимир Путин отметил, что причиной распада Советского союза стала вовсе не националистическая политика прибалтийских властей, а неэффективная экономика СССР. Президент подчеркнул, что в свое время это привело практически к коллапсу в социальной сфере."Что касается причин распада Советского Союза – только это мало имеетотношение к росту национализма в странах Прибалтики – в основе лежит,конечно, очень неэффективная экономическая политика…, которая привела кфактически коллапсу в социальной сфере и имела пролонгированныепоследствия в сфере политической", – передает слова Путина .Российский лидер не забыл упомянуть и положительный пример преобразований. Так, по мнению президента, в КНР успешно использованывозможности центрального администрирования и развития рыночнойэкономики.К сожалению, в СССР ничего такого не сделали. По словам Путина, результаты распада некогда могущественного государства оказалисьгораздо хуже того, о чем люди могли подозревать и видеть даже в своихсамых худших снах.