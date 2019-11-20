Украинская прокуратура просит заключить экс-депутата Верховной рады и лидера Радикальной партии Олега Ляшко под стражу на два месяца. Политика обвиняют по статье Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля. Она предусматривает тюремное заключение на срок от 4 до 7 лет.

Украинская прокуратура просит заключить экс-депутата Верховной рады и лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко под стражу на два месяца. Политика обвиняют по статье "Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля". Она предусматривает тюремное заключение на срок от 4 до 7 лет, пишет агентство ТАСС.Напомним, 6 ноября в аэропорту города Борисполь Олег Ляшко подрался с главой комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андреем Герусом. Потасовка обошлась без серьезных последствий. Позднее Герус написал на своей странице в социальной сети Facebook, что отделался только разорванной рубашкой.Причиной конфликта Ляшко и Геруса стал новый законопроект, который возобновляет импорт электроэнергии из России и Белоруссии. Ранее Киев хотел к 2022 году полностью отказаться от поставок из России и в 2015 году прекратил покупать электричество у Москвы.