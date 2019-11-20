На создание Ржевского мемориала Советскому солдату выделят дополнительные средства. Об этом сегодня сообщил глава правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании Совета Министров Союзного государства.

На создание Ржевского мемориала Советскому солдату выделят дополнительные средства. Об этом сегодня сообщил глава правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании Совета Министров Союзного государства.Неделю назад губернатор Игорь Руденя посетил строительную площадку Ржевского мемориала Советскому солдату. Вместе с главой региона приезжали замминистра культуры РФ Николай Овсиенко, госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота и директор Музея Победы Александр Школьник. Губернатор оценил высокие темпы и качество строительных работ. Уверен, что мемориал станет любимым местом не только для жителей Тверской области, но и других регионов и стран", – отметил Игорь Руденя.Как сообщает "Вести Тверь", открытие Ржевского мемориала Советскому солдату запланировано в 2020 году в рамках празднования 75-летия Великой Победы. Это единственный масштабный монумент советскому солдату на территории современной России. Идею возведения нового памятника поддержал президент Владимир Путин.Напомним, мемориал возводится на месте кровопролитных боев под Ржевом в 1942–1943 годах. Он увековечит имена тысяч солдат, погибших во время Великой Отечественной. Центральная фигура монумента взята из стихотворения Александра Твардовского "Я убит подо Ржевом". Скульптор памятника Андрей Коробцов.В настоящее время на площадке строительства в полном объеме выполнено обустройство инженерных коммуникаций, которые взяла на себя Тверская область. Ведутся работы по электроосвещению, укладке плитки по периметру монумента и обустройство пешеходных дорожек.