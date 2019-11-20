Владимир Зеленский совершил ошибку, атаковав лидера Батькивщины Юлию Тимошенко. Оскорбительный пост главы Незалежной в Фейсбук подвергли критике. Таких, как Зеленский, Юлия Владимировна кушает на завтрак, пошутили в Сети.
Владимир Зеленский совершил ошибку, атаковав лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко. Оскорбительный пост главы Незалежной в "Фейсбук" подвергли критике. Таких, как Зеленский, Юлия Владимировна кушает на завтрак, пошутили в Сети.
Тягаться с Тимошенко президент не сможет, уверена волонтер
Наталья Юсупова. Ее ответ на "остроумный" пост Зеленского "убил
наповал", написала блогер на своей странице в "Фейсбук".
За полгода новый глава государства так и не понял, что
риторика политика должна отличаться от той похабщины, которую он озвучивал на
сцене. "Получил по соплям? Нашел с кем тягаться, Тимошенко таких кушает на
завтрак", – отметила Юсупова.
Перепалка между Зеленским и Тимошенко началась после того,
как последняя выступила в эфире телеканала ICTV и объявила об уходе в
оппозицию. Лидер "Батькивщины" резко критикует инициативы президента,
в частности, законопроект о свободном рынке земли. Фракция ее партии в
Верховной раде проголосовала против документа.
В ответ Зеленский написал в "Фейсбук", что
предлагала ему сделку: поддерживать все его инициативы взамен на
"сладкие" места для своих людей в органах власти. Президент отказал.
С его слов, "оранжевая принцесса" поступает так каждые пять лет.
Время "договорняков" закончилось, объявил глава государства.
Ответ от не заставил себя долго ждать. Раз в пять
лет многим президентам кажется, что они сорвали джекпот, обрушилась на
оппонента лидер "Батькивщины". "А дальше все по сценарию. Ну, вы в
курсе", – написала политик и пошутила, что ждет Зеленского на
корпоративах.