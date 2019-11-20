Владимир Зеленский совершил ошибку, атаковав лидера Батькивщины Юлию Тимошенко. Оскорбительный пост главы Незалежной в Фейсбук подвергли критике. Таких, как Зеленский, Юлия Владимировна кушает на завтрак, пошутили в Сети.

Владимир Зеленский совершил ошибку, атаковав лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко. Оскорбительный пост главы Незалежной в "Фейсбук" подвергли критике. Таких, как Зеленский, Юлия Владимировна кушает на завтрак, пошутили в Сети.Тягаться с Тимошенко президент не сможет, уверена волонтерНаталья Юсупова. Ее ответ на "остроумный" пост Зеленского "убилнаповал", написала блогер на своей странице в "Фейсбук".За полгода новый глава государства так и не понял, чториторика политика должна отличаться от той похабщины, которую он озвучивал насцене. "Получил по соплям? Нашел с кем тягаться, Тимошенко таких кушает назавтрак", – отметила Юсупова.Перепалка между Зеленским и Тимошенко началась после того,как последняя выступила в эфире телеканала ICTV и объявила об уходе воппозицию. Лидер "Батькивщины" резко критикует инициативы президента,в частности, законопроект о свободном рынке земли. Фракция ее партии вВерховной раде проголосовала против документа.В ответ Зеленский написал в "Фейсбук", чтопредлагала ему сделку: поддерживать все его инициативы взамен на"сладкие" места для своих людей в органах власти. Президент отказал.С его слов, "оранжевая принцесса" поступает так каждые пять лет.Время "договорняков" закончилось, объявил глава государства.Ответ от не заставил себя долго ждать. Раз в пятьлет многим президентам кажется, что они сорвали джекпот, обрушилась наоппонента лидер "Батькивщины". "А дальше все по сценарию. Ну, вы вкурсе", – написала политик и пошутила, что ждет Зеленского накорпоративах.