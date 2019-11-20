Во Владимирском филиале Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ прошла международная научно-практическая конференция.

Во Владимирском филиале Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ прошла международная научно-практическая конференция.Допускают ли женщин во власть? Одна из тем международной конференции. На повестке дня - гендерные особенности кадрового состава органов госуправления, отечественный и зарубежный опыт, роль женщин-политиков в системе местного самоуправления. Инициатор форума - владимирский филиал Президентской академии.Вячеслав Картухин, директор Владимирского филиала РАНХиГС, заместитель председателя Заксобрания Владимирской области: «Тема «Женщина в политике, в управлении» поднимается сегодня в таком масштабе впервые вообще во Владимирской области. И на самом деле в нашей стране не так часто обсуждают эту тему. Почему эта тема, потому что, на наш взгляд, она достаточно актуальна, потому что, по сути, год от года мы наблюдаем возрастание роли женщин в органах власти.»Участник конференции - сенатор от Владимирской области Ольга Хохлова. В политике Ольга Николаевна не один десяток лет. Тема ей знакома. Замечает, сейчас в верхней палате российского парламента всего 30 представительниц прекрасного пола.Ольга Хохлова, член Совета Федерации от Владимирской области: «На самом деле, по статистике на Госслужбе более 60-61% женщин, а если смотреть по иерархии, то на руководящих должностях не так и много нас!.. Женщины не только свои вопросы решают, они рассматривают вопросы государства, но решают это как-то более мягко, что ли, подходы совершенно другие.»Ученые уверены: чем больше женщин на верхних этажах власти, тем демократичнее политика государства. В пример приводят Норвегию, Финляндию, Швецию. Там больше половины парламента - женщины. Итог - средств на нужды образования, здравоохранения, культуры выделяется больше.Людмила Хохлачёва, президент Общероссийской Ассамблеи женщин-руководителей: «Очень важно, чтобы даже не женщина Президент, но чтобы женщин было больше, женщин-министров, чтобы больше было женщин экспертного сообществ, чтобы все-таки не просто как экспертное, а те, кто принимает решения, поэтому сегодня говорить о том, что у нас гармоничная сбалансированная политика невозможно, хотя очень много делается.»На форуме обсудили и совершенствование законодательной базы по развитию равноправия мужчин и женщин в России. Это, по словам участников, неотъемлемая часть современного демократического строя.Вера Куликова, Дмитрий Лизунов. "Вести-Владимир".