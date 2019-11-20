В шведском Хельсингборге продолжаются игры группового этапа чемпионата Европы по керлингу. Мужская сборная России уступила команде Швеции со счетом 2:9, потерпев уже пятое поражение на турнире. Россияне занимают последнее место в турнирной таблице соревнований.

В шведском Хельсингборге продолжаются игры группового этапа чемпионата Европы по керлингу. Мужская сборная России уступила команде Швеции со счетом 2:9, потерпев уже пятое поражение на турнире. Россияне занимают последнее место в турнирной таблице соревнований.Решающим в матче стал третий энд, который шведские керлингисты выиграли со счетом 4:0. Встреча завершилась после шестого энда. В седьмом туре сборная России 19 ноября встретится с командой Нидерландов.Сборная России выступает на турнире в следующем составе: скип Сергей Глухов, вице-скип Алексей Тимофеев, Алексей Тузов, Антон Калалб и Артур Разжабов.