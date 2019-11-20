Житель
Благовещенска жестоким образом выгулял питомца. Пользователи Сети пришли в шок от увиденного.
Житель
Благовещенска жестоким образом "выгулял" питомца. Пользователи Сети пришли в шок от увиденного.
Неизвестный водитель
привязал хромого пса к автомобилю. На кадрах, размещенных в "Инстаграме",
видно, как машина едет по дороге с оживленным движением, а за ней еле
поспевает, подпрыгивая, собака на
поводке.
Пользователи соцсети не оценили идеи
водителя и раскритиковали его за жестокое обращение с животным, передает . Они
предложили поменять его с четвероногим местами.