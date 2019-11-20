Житель Благовещенска жестоким образом выгулял питомца. Пользователи Сети пришли в шок от увиденного.

ЖительБлаговещенска жестоким образом "выгулял" питомца. Пользователи Сети пришли в шок от увиденного.Неизвестный водительпривязал хромого пса к автомобилю. На кадрах, размещенных в "Инстаграме",видно, как машина едет по дороге с оживленным движением, а за ней елепоспевает, подпрыгивая, собака наповодке.Пользователи соцсети не оценили идеиводителя и раскритиковали его за жестокое обращение с животным, передает . Онипредложили поменять его с четвероногим местами.