Появление Аллы Пугачевой в Кремле на юбилее группы Цветы для многих стало неожиданным, поскольку в афише она заявлена не была. Но певица не могла не поддержать своего давнего друга Стаса Намина и вышла в финале концерта. Правда, выглядела она неважно.

Появление Аллы Пугачевой в Кремле на юбилее группы "Цветы" для многих стало неожиданным, поскольку в афише она заявлена не была. Но певица не могла не поддержать своего давнего друга Стаса Намина и вышла в финале концерта. Правда, выглядела она неважно.Многочисленные поклонники Примадонны обеспокоены внешним видом главной эстрадной звезды страны. Ибо привыкли видеть молодой и красивой на отретушированных снимках."Сдала она сильно, отекшая какая-то, на голове мрак полный. Хоть бы уложили волосы ей опрятно, постоянно как лахудра", "Как старуха из "Пиковой дамы", которую раздели после бала. Ужас ужасный", "На вид будто она после попойки. После сильного бодуна", "Живая мумия". "Лучше красиво уйти на заслуженный отпуск, чем делать себя посмешищем", "Зачем приехала? Видно по ней, что плохо себя чувствует. На голове воронье гнездо какое-то. Сидела бы уже дома" – пишут люди в комментариях под видео в "Инстаграме" на странице19 Ноя 2019 в 9:46 PSTОтчасти они правы. "Я болею, чувствую себя неважно", – призналась она художнику Никасу Сафронову, который подошел к певице, чтобы позвать на свою выставку "Иные миры". Алла Борисовна даже отказалась ехать на банкет после концерта – хотела поскорее домой.Все время она стыдливо поправляла рукой волосы, словно скрывая что-то – то ли синяки, то ли опухшее лицо. Но настырный камеры упорно пытались снять артистку крупным планом и показать ее, так сказать, во всей красе.20 Ноя 2019 в 1:04 PSTИнтересно, что в Кремле ее гримерная была напротив комнаты Жанны Агузаровой. "Нам удалось перекинуться парой слов, но мы редко общаемся, – призналась артистка. – Но мы не забываем свое прошлое".Напомним, что 17 апреля в этом же зале отмечала свое 70-летие большим сольником "P.S." "Пожелайте мне одного: "Аллочка, пожалуйста, дольше живи!" – попросила она со сцены зрителей. Теперь, возможна, она появится здесь 29 ноября, когда ее пятый муж Максим Галкин будет давать концерт.