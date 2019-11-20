Депутаты Госдумы РФ сегодня одобрили в втором чтении проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Согласно документу, профицит бюджета в эти годы ожидается на уровне 0,8%, 0,5% и 0,2% ВВП.

Депутаты Госдумы РФ сегодня одобрили в втором чтении проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Согласно документу, профицит бюджета в эти годы ожидается на уровне 0,8%, 0,5% и 0,2% ВВП.В 2020 году доходы должны составить 20,379 триллиона рублей, а расходы составят 19,503 триллиона рублей. В 2021 и 2022 годах доходы вырастут до 21,246 триллиона и 22,058 триллиона рублей соответственно. Планируемые расходы в 2021 и 2022 годах должны составить 20,634 триллиона и до 21,763 триллиона рублей соответственно.Существенная доля этих расходов по-прежнему пойдет на социальное обеспечение, оборону и национальную безопасность, сообщает ТАСС.Третье чтение проекта бюджета должно состояться 21 ноября.