Кот Виктор и его хозяин, на которых ополчился Аэрофлот, стал настоящим героем страны. Самый известный ее ходожник Никас Сафронов тоже не остался в стороне.

Кот Виктор и его хозяин, на которых ополчился "Аэрофлот", стал настоящим героем страны. Самый известный ее ходожник Никас Сафронов тоже не остался в стороне.Живописец, который пишет портреты президентов, политиков, звезд и олигархов, решил также увековечить Виктора в истории. "Я давно пишу котов, с конца 80-х годов, – говорит Никас. – Среди моих работ есть даже целое направление живописи – анимализм. Чаще это люди с головами животным – кошки, собаки, лошади".Для того, чтобы написать портрет, Сафронов готов пригласить кота Виктора вместе с его хозяином Михаилом в свою мастерскую. По словам живописца, позировать животному придется недолго – минут 30. За это время он успеет сделать карандашные наброски, которые потом послужат основой для написания картины маслом. Никас также уверен: в мастерской коту понравится гораздо больше, нежели на борту самолета.6 Ноя 2019 в 3:43 PSTНапомним, кот Виктор стал знаменит благодаря недавнему скандалу. Поскольку животное весило больше установленной нормы, его предложили сдать в багаж. Хозяин кота Михаил Галин делать это отказался. Он был уверен: длительный перелет в ледяном багажном отсеке его питомец не переживет. Галину пришлось пойти на хитрость и взвесить другую кошку, чтобы Виктора допустили на борт."Мы все много говорим о толерантности по отношению к людям, о том, что к каждому человеку нужно находить индивидуальный подход, – продолжает художник. – Но я также уверен, что такая же толерантность должна быть и по отношению к животным, которых разрешено брать в самолет. Мы же знаем, что не пустить человека в самолет только из-за того, что он слишком большой, – значит, оскорбить его достоинство, унизить. Так чем кот хуже человека? Это тоже живое существо, а не какой-то бездушный чемодан, который сдается в багаж и потому имеет свои разрешенные к перевозке габариты"."Мой сын Лука тоже очень полный, – вздыхает . – Он постоянно рядом, много мне помогает, летает со мной по всему миру. И что, в другой раз его не пустят на борт самолета, потому что он весит больше нормы, и заставят меня сдать сына в багаж? Да, я понимаю, что это звучит абсурдно. Но если мы хотим быть гуманным обществом, то наша человечность не должна быть избирательной".