Саша Савельева поделилась новым видео на своей странице в социальной сети Инстаграм. Она продемонстрировала неожиданное умение.

Саша Савельева поделилась новым видео на своей странице в социальной сети Инстаграм. Она продемонстрировала неожиданное умение.На записи представлен фрагмент выступления артистки. Звезда предстала в длинном платье белого цвета. Образ получился очень нежным.Только на этот раз артистка не поет, а играет на флейте, которую уже много лет не брала в руки. Этот перфоманс стал частью благотворительного фестиваля в поддержку детей "Свет надежды"."Соскучилась по сцене. Сильно", – призналась исполнительница.Супруг певицы Кирилл Сафонов поспешил поддержать любимую. Он написал в комментариях под постом трогательные слова: "Родная, ты прекрасна! Горжусь❤️".Поклонники оказались согласны с мнением мужа Савельевой. "Как красиво😍 Ты, словно ангел😇", "Какая чудесная музыка😍👍🏻", "Очень красиво! До глубины... с такой легкостью👏🌹", – восторгались фолловеры."До мурашек, супер👍🌹", – заявила фанатка.Но некоторые все же решили подлить ложку дегтя в бочку меда. "Чем гордиться – не пойму, лучше бы спела", – высказался злопыхатель.