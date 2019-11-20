Водитель каршерингового автомобиля «Рено Каптюр», нарушив Правила дорожного движения, не справился с управлением, и совершил наезд на препятствие...

Следствием СЧ СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погибли два человека.18 ноября 2019 года водитель автомобиля «Рено Каптюр», принадлежащий одной из каршеринговых компаний, двигаясь по Тупиковому проезду от Тимирязевской улицы в районе дома 4 на Пасечной улице, нарушив Правила дорожного движения, не справился с управлением, и совершил наезд на препятствие в виде кирпичного одноэтажного здания.В результате ДТП пассажиры автомобиля-19-летняя девушка и 20-ти летний мужчина скончались на месте. 19-летний водитель был доставлен в медицинское учреждение. От медицинского освидетельствования на состояние опьянения молодой человек отказался.По данному факту Следственной частью СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по САО