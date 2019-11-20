Тянет сердце руки любви, любви, //У людей причуды свои, свои, – поет Алла Пугачева. Причудам Алексея Панина остается только удивляться. Да и тянутся к нему во время любви чаще ноги, а не руки. Как же удается такому стройному телу извращенца принимать в себя огромные органы?! Органы движения, в смысле. Об этом корреспондент Дни.ру спросил у практикующего проктолога.

"Тянет сердце руки любви, любви, //У людей причуды свои, свои", – поет Алла Пугачева. Причудам Алексея Панина остается только удивляться. Да и тянутся к нему во время любви чаще ноги, а не руки. Как же удается такому стройному телу извращенца принимать в себя огромные органы?! Органы движения, в смысле. Об этом корреспондент "Дни.ру" спросил у практикующего проктолога.Несколько лет назад Россию потрясла жуткая новость -26-летняя мать двоих детей из Челябинской области скончалась во время сексуальных экспериментов с любовником. Пара решила заняться фистингом, но "естественное отверстие" женщины не выдержало мужской руки – произошел разрыв, в поврежденных кровеносных сосудах началось всасывание воздуха, наступила эмболия. Женщина умерла в постели, не дождавшись скорой, ее муж в это время сидел дома и ждал супругу.Потом другая 40-летняя женщина умерла от разрыва прямой кишки, когда ее любовник ввел ей в "естественное отверстие" бутылку из-под пива. И таких случаев, как уверяет проктолог, множество,"Любое механическое раздражение анального канала, тем более регулярное, безопасным для здоровья быть не может, – рассказал врач. – И чем больше размер, тем выше риск развития осложненного геморроя, анальной трещины, проктита, парапроктита и недержания анального сфинктера".Медик увидел видео, на котором в лауреата государственной премии России входят женские руки по локоть и ноги по колено, и пришел в ужас. "В зависимости от особенностей строения человека длина его кишечника может составлять 4-8 метра, – но это не значит, что в себя можно все подряд засовывать. При неправильной технике фистинга (стимуляция эрогенных зон при помощи кулака или стопы – Прим. ред.) возможны разрывы, внутреннее кровотечение и мгновенная смерть".Тем же, кто, подобно Панину, не боится подобных опасных экспериментов, врач дал несколько практических советов: "Нужно начинать с мизинца, потом вставлять указательный палец и дальше добавлять по одному, ориентируясь на возможности партнера. После того, как он сможет нормально принять всю ладонь без большого пальца, можно пробовать вводить и весь кулак. Как правило, новичкам надо вводить ладонь, свернутую "лодочкой", обращенную тыльной стороной к простате. Важно не забывать пользоваться латексными перчатками!"