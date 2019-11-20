Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко поделился, что в Москве и Подмосковье действительно скоро станет холоднее, но климатическую норму не ..

Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко поделился, что в Москве и Подмосковье действительно скоро станет холоднее, но климатическую норму не нарушит. По его словам, последний месяц года в регионе будет теплее обычного, осадков также не ожидается.Как передает , выше нормы температура останется и на Урале, а также на севере Красноярского края. В южной части центра России, Приволжье и на Северном Кавказе погода будет близкой к норме. Однако в Якутию придут морозы до минус 40 градусов.В столице в первый месяц зимы обычно выпадает до 56 миллиметров осадков. Много снега будет на юге Сибири, на Ямале и Таймыр­е, на Камчатке, в Ма­гаданской области и Хабаровском крае, добавляет .Тищенко подчеркнул, что это пока предварительный прогноз, и более точные данные синоптики назовут в конце ноября.