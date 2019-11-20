Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко сообщил, что в Москве и Подмосковье скоро станет холоднее, но климатическую норму это не нарушит. По его ..

Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко сообщил, что в Москве и Подмосковье скоро станет холоднее, но климатическую норму это не нарушит. По его словам, последний месяц года в регионе будет теплее обычного, осадков не ожидается.Как передает , выше нормы температура останется на Урале, а также на севере Красноярского края. В южной части центра России, Приволжье и на Северном Кавказе погода будет близкой к норме. Однако в Якутию придут морозы до -40.В столице в первый месяц зимы обычно выпадает до 56 миллиметров осадков. Много снега будет на юге Сибири, на Ямале и Таймыр­е, на Камчатке, в Ма­гаданской области и Хабаровском крае, добавляет телеканал . Тищенко подчеркнул: это предварительный прогноз, а более точные данные синоптики озвучат в конце ноября.