В Юрьев-Польском и Собинском районах полицейские встретились со студентами местных учебных заведений.

В рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью!» старший инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД России по Судогодскому району Наталья Смирнова совместно с представителями наркодиспансера провели профилактическую беседу со студентами Муромцевского лесотехнического техникума.Гости рассказали о последствиях употребления наркотических средств и психотропных веществ, а также их пагубном влиянии на организм человека. Для наглядного примера студентам продемонстрировали видеофильм, дающий реальное представление о последствиях потребления наркотиков.В ходе встречи особый акцент сделали на административной и уголовной ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации в сфере незаконного оборота наркотиков.Аналогичную встречу провели сотрудники ОМВД России по Юрьев-Польскому района для студентов индустриально-гуманитарного колледжа. Тема вызвала интерес среди ребят, которые задали полицейским немало вопросов, в том числе о том, с какого возраста наступает административная и уголовная ответственность и куда стоит обращаться в случае, если стало известно о фактах незаконного оборота запрещенных веществ.