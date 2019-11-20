С 22 ноября в России вступает в силу новый порядок обязательного медосвидетельствования для получения водительских прав

С 22 ноября в России вступает в силу новый порядок обязательного медосвидетельствования для получения водительских прав. Подорожание связано с необходимостью сдавать ряд дорогостоящих анализов.Во Владимире «водительские» справки в прайсах услуг медицинских клиник стоили около 1000 р. (от 750 до 1300, в зависимости от учреждений). В уже появились фотографии с новым прейскурантом цен. Так, стоимость комиссии для получения прав категории А и В будет стоить 5300 рублей, для категорий С,D,E - 7200.фото