Эксперты Авито.Авто выяснили, что в России резко вырос интерес к покупке автомобилей для разбора на запчасти. Машина под разбор в среднем стоит 11,4 тысячи рублей.

Эксперты "Авито.Авто" выяснили, что в России резко вырос интерес к покупке автомобилей для разбора на запчасти. Машина под разбор в среднем стоит 11,4 тысячи рублей.Из исследования также следует, что число предложений о покупке автозапчастей выросло на 18%, а спрос на них (число откликов) – на 20%.Всего проанализировали более 250 тыс. предложений о покупке деталей для авто за период с 1 января по 14 ноября.Спрос на детали рулевого управления и салона вырос на 21%, на автосвет – на 20%, системы охлаждения и топливные и выхлопные системы – на 19%, электрооборудование и подвеску – на 13%. Кроме того, был зафиксирован спад спроса на запчасти для технического обслуживания (упал на 23%).Как передает ,возросла также и средняя стоимость деталей для машин. Цена увеличилась примерно на 1% – до 6,6 тысячи рублей. Дороже всего можно купить двигатели – 17,1 тысячи рублей. Трансмиссия и привод обойдутся по 13 тысяч рублей. Дешевле всего россияне могут приобрести стекла, которые, как и в 2018 году, стоят в среднем 2,6 тысячи рублей.