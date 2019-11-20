Конец нынешнего года стал для 31-летней Кристины Асмус как никогда тяжелым: имя актрисы оказалось на первых полосах газет в связи с участием в постельной сцене фильма Текст, а преданные поклонники заклеймили ее позором. Вдобавок ко всему появились слухи о разладе в отношениях с супругом Гариком Харламовым.

Конец нынешнего года стал для 31-летней Кристины Асмус как никогда тяжелым: имя актрисы оказалось на первых полосах газет в связи с участием в постельной сцене фильма "Текст", а преданные поклонники заклеймили ее позором. Вдобавок ко всему появились слухи о разладе в отношениях с супругом Гариком Харламовым.рассказала "Дни.ру", что если разногласия в звездной семье и есть, то при желании Кристина и Гарик могут все решить полюбовно. Однако если супруги устали друг от друга, в 2020-м году есть большая вероятность развода и появления у обоих новых пассий."Наступающий високосный год будет для Кристины непростым, – сообщила Фалькао. – Мало того, что ее могут преследовать непонятные и недиагностируемые недуги, проблемы с недвижимостью, документами, работой, так еще и отношения в семье перейдут на другой уровень. Они не будут плохими, просто появится некий холодок и отстраненность. Скорее всего, супруги будут проводить больше времени вне дома, постепенно отдаляясь друг от друга. Интересы Кристины и Гарика разойдутся, и только сообща они смогут сохранить брак. Если же обоюдного желания быть вместе не возникнет, Кристина сможет встретить другого молодого человека и серьезно увлечься им".26 Дек 2018 в 2:15 PSTНе исключено, что супруги уже переживают непростой период, ведь оба перестали носить обручальные кольца, хотя и уверяют, что сделали это из-за удобства. Случайно одновременно сняли кольца? Без всякого повода? Но как бы то ни было, астрологические показания в карте Кристины красноречиво говорят о большой вероятности встретить нового мужчину в 2020-м году и даже зачать от него ребенка. А вот у Гарика имеются указания на женскую неверность и переживания по поводу отношений в семье.