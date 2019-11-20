× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="https://33live.ru/novosti/20-11-2019-stalo-izvestno-o-tyazhelyx-oslozhneniyax-u-beremennoj-samojlovoj.html" target="_blank">Стало известно о тяжелых осложнениях у беременной Самойловой</a> - Недавно Джиган и его супруга Оксана Самойлова объявили о том, что у них появится четвертый ребенок. А теперь она призналась, что у ее беременности обнаружили целый ряд осложнений.