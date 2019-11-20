Полноценное финансирование строительства участка скоростной автотрассы Москва-Казань от Москвы до Владимира откроется с начала 2020 года.

Полноценное финансирование строительства участка скоростной автотрассы Москва-Казань от Москвы до Владимира откроется с начала 2020 года, строительство начнется со второй его половины, сообщает .Построить М-12 от Москвы до Казани планируется к 2027 году. Параллельно будет вестись ремонт трассы М-7 "Волга". "В первую очередь будет решаться важнейшая задача до 2024 года — мы приступаем к строительству буквально немедленно, с начала 2020 года начнём работы по строительству новых скоростных участков от Москвы до Владимира (145 км, включая обходы Балашихи и Ногинска). Второй участок, который будет строиться в этот период — это южный обход Казани, участок Канаш-Шали (142,8 км). Третий этап стартует в 2021 году, это будет участок от Владимира до Арзамаса (267 км), мы к 2025 году завершим эту работу. В 2022 году мы приступим к соединению этих участков — от Арзамаса до Канаша (239 км)", — сообщил вице-премьер Максим Акимов.Между тем, прохождения платной трассы "Москва-Казань" в непосредственной близости с их населенными пунктами. Они продолжают сбор подписей. Одно из требований - включить в рабочую комиссию по вопросам строительства трассы "Москва-Казань" членов инициативной группы - представителей деревень.