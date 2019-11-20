Певица Светлана Лобода опубликовала в своем Инстаграм-аккаунте новый пост. Он буквально шокировал всех до глубины души.

Певица Светлана Лобода опубликовала в своем Инстаграм-аккаунте новый пост. Он буквально шокировал всех до глубины души.На видео исполнительница предстала в роскошном платье с глубоким декольте, усыпанном стразами. Вот только на этот раз все внимание фолловеров приковал не ее наряд.Подписчиков шокировало помещение. Все дело в том, что пол кухни, по которому шла прекрасная артистка, весь был усыпан трупами жуков. Судя по всему, это мертвые тараканы."Жуки в Омане были знатные 🤘😂", – заявила звезда.сообщает, что поклонников видео не просто поразило, оно вызвало настоящую бурю эмоций. Начиная от удивления, заканчивая отвращением. "О, ужас!", "Точно блевотина", "Фу, кошмар!", – не скрывали своей брезгливости фанаты.